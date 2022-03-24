В Валенсии отменили все антиковидные ограничения, кроме двух

Автономное сообщество Валенсия отменяет почти все ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

В силе остаётся запрет на курение на открытых террасах и необходимость носить маску в помещениях. Об отмене остальных ограничений объявил в четверг глава регионального правительства Симо Пуиг. По его словам, динамика развития ситуации с коронавирусом положительная, «близкая к нормализации».

В частности, снимаются ограничения, ограничивавшие работу ресторанов и баров, развлекательных заведений, фитнес-клубов, кинотеатров и театров, спортивных комплексов. Во всех этих заведениях обязательным остаётся только ношение масок. Также это правило распространяется на общественный транспорт. Эта норма пока действует по всей Испании.

Кроме того, в случае посещения социальных учреждений, например, домов престарелых, необходимо предъявить ковид-паспорт.

Полностью привились от коронавируса уже 93,7% населения Валенсии старше 12 лет.