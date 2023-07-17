В Валенсии кабаны разоряют фермеров, поедая арбузы

Последние новости Испании на русском языке
Дикие кабаны стали настоящей проблемой для испанских фермеров. Так, Ассоциация фермеров Валенсии заявила, что земледельцы несут огромные убытки из-за того, что кабаны поедают их арбузы.
Лето выдалось жарким. И сочные плоды притягивают животных, которые тоже страдают от жажды. По приблизительным подсчётам, кабаны уже съели половину всего урожая. А что не съели — поднадкусывали. За кабанами доедают кролики и птицы.
В результате арбузы взлетели в цене, подорожав с 10 центов до 1 евро за килограмм. А общий ущерб отрасли предварительно оценивается в 40 миллионов евро.