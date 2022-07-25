В тату-салоне на юге Испании нашли рассадник оспы обезьян

Вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном, выявили в автономном сообществе Андалусия на юге Испании, передает агентств Europa Press.

По данным агентства, органы здравоохранения обнаружили по меньшей мере 12 случаев заражения оспой обезьян, которые связаны с салоном, занимающимся татуировками, микропигментацией и пирсингом в муниципалитете Сан-Фернандо в провинции Кадис.

"Выявлена вспышка из 12 случаев оспы обезьян, связанная с тату-салоном в Сан-Фернандо", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщается, заведение было проинспектировано и закрыто в качестве превентивной меры. Власти начали эпидемиологическое расследование по факту обнаружения вспышки, а также ищут людей, контактировавших с заболевшими.

Источник: РИА Новости