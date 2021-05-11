В Стране Басков пожилая женщина умерла от ковида после прививки

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Пожилая женщина скончалась от COVID-19 в Испании, она получила обе дозы вакцины.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, 84-летняя женщина жила в доме престарелых в Витории (Страна басков), ей были введены две прививки Pfizer в начале года. Никаких симптомов заболевания у нее не было, коронавирус был обнаружен, когда ее доставили в больницу на обычный медицинский осмотр. Проведенные тесты не выявили антител в крови. Несколько дней спустя ее состояние ухудшилось и она скончалась.
Власти Страны Басков собирают информацию о произошедшем.