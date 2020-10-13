В Памплоне обезглавили фигуру короля Испании

Активисты из партии Sortu устроили в Памплоне символическую «казнь» короля Испании и заодно Колумба.
На площади напротив Дворца Наварры, где заседает региональное правительство, установили две большие фигуры — короля Фелипе и Христофора Колумба. На шеи им набросили верёвки и сорвали головы с плеч.
Акцию устроили в Национальный день Испании, когда традиционно чествуют и того, и другого. «Сегодня нам тут нечего праздновать, но есть что сказать», - прокомментировали активисты.Темы: Общество Памплона