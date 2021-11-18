В Мурсии нашли могилы с останками более 1300 жертв франкизма

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Федерация ассоциаций исторической памяти испанского региона Мурсия (FAMHRM) обнаружила, идентифицировала и каталогизировала около 290 могил с более чем 1300 жертвами гражданской войны и репрессий режима Франсиско Франко. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на агентство EFE. С данными можно ознакомиться на сайте fosasmemoriahistoricamurcia.com.
Исследователи и члены федерации Мерседес Николас и Руфино Гарридо вместе с археологом Мигелем Мескида представили исследовательский проект, который они провели для каталогизации этих захоронений.
С каталогизированными данными можно ознакомиться на сайте fosasmemoriahistoricamurcia.com.