В Минздраве Испании уже знают, когда закончится пандемия

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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья рассказал в понедельник в интервью Cadena Ser, когда закончится пандемии коронавируса.
Министр заявил, что испанцы смогут вернуться к нормальной жизни, когда коллективный иммунитет превысит 70%. А это, по его прогнозам, произойдёт в конце лета 2021 года. «Конец пандемии может наступить в конце лета, когда нам удастся вакцинировать 70% населения», - подсчитал он.
Главу Минздрава спросили о его отношении к тем, кто критически относится к началу массового вакцинированная в Испании. Илья ответил, что «иногда кажется, что есть люди, которые намеренно очерняют коллективные успехи». «Всё, что правительство попыталось сделать — это сделать вакцину доступной для населения. Никакой пропаганды здесь нет», - отметил министр.
«План вакцинации составлен в соответствии с положениями автономных сообществ. Мы справедливо распределяем вакцины с приоритетом для пожилого населения», - добавил Илья.
Он также прокомментировал сбой в поставках. Как стало известно ранее, первая недельная партия вакцины Pfizer будет доставлена с опозданием. 350 тысяч доз должны были прибыть в Испанию в понедельник, чтобы медики могли начать уже полномасштабную вакцинацию, старт которой был дан в воскресенье. Однако в компании предупредили о задержке при погрузке и отправке на фабрике в Бельгии.
«Вчера ближе к вечеру мы были проинформированы Pfizer Spain о логистическом инциденте, и эта доставка была отложена на следующий день, вторник. Похоже, что это связано с перегрузом и что проблема уже решена», - пояснил министр.