Футбольный тренер юношеской команды «Атлетико Портада Альта» Франсиско Гарсиа скончался от вируса Covid-19. Ему был 21 год.
Ранее медики сообщали, что коронавирус не представляет серьёзной опасности для молодых и здоровых. Риск смертельного исхода возрастает у пожилых людей. Но в случае с Франсиско вирус наложился на онкологическое заболевание, которое выявили у молодого человека незадолго до заражения Covid-19.
По последним данным, от коронавируса в Испании погибли 309 человек, число заразившихся превысило 9 тысяч.
9.191 infectados y 309 muertos
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