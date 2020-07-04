В магазинах Mercadona устанавливают системы распознавания лиц

Сеть супермаркетов Mercadona приступила к установке систем распознавания лиц в своих магазинах.
В компании подчёркивают, что внедрение таких систем нужно исключительно для того, чтобы контролировать тех, кому запрещено приближаться к магазинам Mercadona или к кому-либо из работников сети. Например, если осуждённый за домашнее насилие снова попытается приблизиться к своей жертве, работающей в супермаркете, система сработает и предотвратит агрессию.
Камеры и информационные таблички уже установили в 40 магазинах на Майорке, в Сарагосе и Валенсии. Постепенно они появятся во всех супермаркетах страны. Оборудование и его настройку обеспечивает израильская компания AnyVision, которая специализируется на системах безопасности.Темы: Общество Валенсия Пальма де Майорка Сарагоса