В мадридских школах запретят пользоваться мобильными телефонами

Мадридским школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство автономного сообщества Мадрид, региональные власти собираются принять инструкцию о запрете мобильных и других гаджетов на уроках со следующего учебного года (2020-2021). Решение, смогут ли ученики пользоваться ими на переменах, останется за руководством школ.
По данным Национального института статистики, 22% испанских детей в возрасте до 10 лет имеют мобильный телефон, в 11 лет – 38%, в 12 лет – 64%, в 13 – 84%, в 14 – 92%, в 15 – 94%.Темы: Общество