В Мадриде за пять месяцев построили современный антиковидный госпиталь

Власти Мадрида, как и обещали, в кратчайшие сроки возвели и оборудовали новейший госпиталь, заточенный под борьбу с коронавирусом и другими подобными заболеваниями. Например, он пригодится в случае эпидемии гриппа.
Госпиталь называется El Hospital Enfermera Isabel Zendal. Его построили в районе Вальдебебас, недалеко от столичного аэропорта «Барахас». Он состоит из трёх павильонов по 7400 квадратных метров каждый. Медицинское учреждение рассчитано на 1008 пациентов. Кроме того, при госпитале будет находиться склад площадью 7900 квадратных метров. Там будет храниться всё необходимое для борьбы с пандемией: от масок до кроватей. Как ожидается, склад будет работать не только на этот госпиталь но и на другие.
Огромный госпиталь построили за пять месяцев. Открытие запланировано на 1 декабря. А строить его начали 1 июля.Темы: Общество Мадрид