В Мадриде прошёл митинг против ношения масок

В Мадриде в воскресенье прошёл митинг, участники которого протестовали против обязательного ношения масок.
Протестующие собрались на площади Колон. Они были без масок, не соблюдали дистанцию и даже обнимались. Среди митингующих был певец Мигель Босе и известный «антипрививочник» Хосеп Памиес. Люди выкрикивали «Страха нет», «Мы хотим видеть вирус», «Мы не преступники, мы хотим дышать», «Да здравствует любовь, жизнь и свобода». По их мнению, ношение масок — «глупая мера», ущемляющая их права.
По данным полиции, на площади собрались около 2500 человек.Темы: Общество Мадрид