В Мадриде и Барселоне стали гораздо чаще рожать после 50 лет

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Рождаемость в Испании падает. С января по март в стране родились 78 534 ребёнка, что на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только три автономных сообщества показали положительную динамику: Арагон (на 8,07% больше), Ла-Риоха (на 3,37%) и Мадрид (на 1,33%).
Но что интересно: в крупных городах, таких, как Мадрид и Барселона, стало гораздо больше поздних родов. Например, в Барселоне на 31% увеличилось число женщин, рожающих после 50 лет. В Мадриде — на 23%. Но, конечно, таких случаев пока мало в общей статистике. Чаще всего рожают в возрасте от 30 до 39 лет (до 64%).