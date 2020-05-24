В Мадриде и Барселоне с понедельника смягчат режим изоляции

Власти Испании разрешили Барселоне и Мадриду смягчить меры, введенные для сдерживания пандемии коронавируса.
C 25 мая оба города перейдут в «первую фазу» снятия карантина. «В первую фазу переходят все автономное сообщество Кастилия-и-Леон, город Барселона и все автономное сообщество Мадрид», - заявил министр здравоохранения Сальвадор Илья.
Мадрид и Барселона и раньше добивались перевода на новый уровень, но власти не рискнули ослаблять карантин в этих регионах из-за большого числа заражённых.
Половина Испании перешла в «фазу 1» ещё две недели назад. «Фаза 1» предполагает целый ряд послаблений. Можно будет навещать близких, за исключением пенсионеров. Можно собираться в группы по 10 человек, но соблюдать дистанцию в два метра (как в помещениях, так и на улице). Можно ходить в кафе, если есть открытая терраса и заведение заполнено меньше, чем на 50%. Частично откроются магазины. Откроются церкви.
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