В Мадриде есть ресторан, где берут на работу только после 50 лет

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Ресторан El Brillante в центре Мадрида стал известен благодаря тому, что устроиться на работу здесь могут только те, кому уже исполнилось 50 лет.
Здесь делают ставку на опыт и рассуждают так: чем старше кандидат, тем он опытнее. Приветствуется и наличие семьи и детей. Такие люди более ответственны, они серьезно относятся к своей работе, говорят в El Brillante. «Они не прогуляют работу, например, из-за ссоры с девушкой», - говорит один из работников заведения.
Последний человек, которого взяли на работу — 53-летний мужчина.