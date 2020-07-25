В Каталонии закрывают все ночные заведения

Власти Каталонии приняли решение закрыть все развлекательные ночные заведения из-за надвигающейся второй волны коронавируса.
В частности, прекращают работу ночные клубы, дискотеки, танцплощадки. Казино, залы для игры в бинго могут работать только до 23:00.
В тех муниципалитетах и городах, где зафиксированы вспышки COVID-19, требование о раннем закрытии распространяется также на рестораны, бары и кафе. В этот список попала Барселона и её окрестности.
Ограничения вступают в силу 25 июля и пока вводятся на 15 дней.Темы: Общество Барселона