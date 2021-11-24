В Каталонии вводят сертификаты о вакцинации 

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Посетители баров, ресторанов и спортзалов испанской Каталонии должны будут предъявлять сертификаты о прививках от COVID-19 или справки об отсутствии заболевания. Такое решение было принято во вторник на заседании исполнительного совета регионального правительства.
Сейчас там необходимо показывать ковид-сертификаты или результаты тестов для посещения ночных заведений (пабов, дискотек), а также концертов и фестивалей, празднований в отелях и ресторанах, передает РИА Новости.
Власти полагают, что расширение списка заведений, для доступа в которые потребуются документы, "поможет избежать новых эпидемиологических волн". В случае одобрения меры будут введены на 15 дней, а затем продлены, если ситуация не улучшится.
В Испании началась шестая волна эпидемии. За последнюю неделю выявлены 37,5 тысячи новых случаев заболевания, при этом в стране вакцинировано 80 процентов жителей.