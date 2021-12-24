В Каталонии вводят комендантский час и другие ограничения

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Высший суд Каталонии признал законным введение комендантского часа и других ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, следует из вердикта, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее каталонское правительство объявило о введении новых мер, в том числе комендантского часа, запрете собираться компаниями более десяти человек и сокращении максимального допустимого числа посетителей в ряде заведений. Меры вводятся на 14 дней и могут быть продлены в случае необходимости.
"Мы понимаем, что они соответствуют борьбе с распространением вируса, в условиях, которые характерны для времени Рождества, Нового года и Праздника царей-волхвов, когда веселое настроение, скопление людей, социальное взаимодействие, сложность соблюдения социальной дистанции могут привести к большему риску заражения", говорится в решении.
Комендантский час вводится с 24 декабря и будет действовать с часа до шести утра в тех муниципалитетах, где показатель заражений превышает 250 заражений на сто тысяч населения за две недели. В целом в автономном сообществе он составляет 756 на сто тысяч. В список населенных пунктов, который приводится в вердикте, попали все крупные города автономного сообщества, в том числе Барселона.
Кроме того, власти приняли решение о закрытии дискотек, других ночных заведений, ввели ограничение на количество посетителей ресторанов (50% от вместимости), театров, кино, других культурных заведений, спортзалов и так далее (70%).
За последние 24 часа в Каталонии выявлено 13 тысяч новых заражений.
Кроме того, ограничения ввели власти автономного сообщества Мурсия – все рестораны, бары, ночные заведения должны закрываться не позже 01.00. Чтобы попасть в развлекательные заведения необходимо предъявить ковид-сертификаты. Будут закрыты танцевальные площадки, стоять за стойками баров или просто стоять внутри ресторанов и баров запрещено – только сидеть. За столами не могут находиться компании более 10 человек внутри и более 12 человек на открытых террасах.
В целом рекомендовано не собираться группами более 10 человек, даже дома, а также делать тесты на COVID до этих встреч. На всех праздничных шествиях в честь Праздника царей-волшебников (5 января) зрители должны будут сидеть, стоя наблюдать за процессиями запрещено. Меры вступают в силу 24 декабря и будут действовать до 14 января.
Источник: РИА Новости