В Каталонии появится медвежья карта, обновляемая в реальном времени

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Власти Каталонии создают карту, на которой в реальном времени будет обновляться информация о следах бурого медведя в том или ином районе. Таким образом, можно будет узнать, нет ли поблизости хищника.
Карту будут обновлять лесники, зоологи и патрули, следящие за порядком в Пиренеях. Любые следы жизнедеятельности медведей будут сразу наноситься на карту через специальное приложение. При этом медведь здесь считается вымирающим видом и охраняется законом. И чтобы уберечь животных от браконьеров, решено не отмечать на карте точные координаты, а ограничиться отметкой зоны 8 на 8 километров.
К концу 2020 года популяция медведя в Пиренеях составляла 64 особи. Она немного выросла (в 2019 года было 58 особей, а в 2018-м — 51).