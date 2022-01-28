В Каталонии посмертно реабилитировали женщин, казнённых за колдовство

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Парламент Каталонии признал жертвами преследований всех женщин, сожжённых на костре за колдовство в XV — XVIII веках.
В постановлении парламента говорится, что многих женщин тогда несправедливо обвиняли в колдовстве, чтобы свести с ними счёты. Например, часто доносы писали на соседей, с которыми враждовали. Из-за этих конфликтов в указанный промежуток времени были несправедливо обвинены и казнены около 800 человек, из которых 80% были женщины. Каталония была одним из тех регионов, где особенно активно расправлялись с «ведьмами».
Инициативу пересмотреть обвинительные документы ушедших веков выдвинули каталонские феминистки, которые считают, что речь шла прежде всего о преследовании женщин.
Теперь властям каталонских муниципалитетов предложили переименовать некоторые улицы, дав им имена саженных на костре женщин.