В Каталонии каждому третьему госпитализированному с ковидом нет и 40 лет

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Министр здравоохранения Каталонии Хосеп Мария Аргимон заявил в понедельник, что каждый третий пациент, госпитализированный по поводу COVID-19, младше 40 лет. А в отделениях интенсивной терапии — каждый пятый.
В интервью радиостанции Cadena Ser чиновник отметил, что каталонские отделения интенсивной терапии на 30% загружены пациентами с коронавирусом.
По прогнозам испанского правительства, на этой неделе вакцинация достигнет 50% населения. При этом заболеваемость продолжает расти на территории всей страны, кроме Каталонии, Наварры или Арагона.