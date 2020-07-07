В Каталонии хотят ввести обязательное ношение масок всегда и везде

Власти Каталонии готовятся ввести обязательное ношение гигиенических масок во всех общественных местах вне зависимости от расстояния между людьми. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на Департамент здравоохранения.
Такая мера уже была введена в районе Сагрия (Лерида), где зафиксирована вспышка коронавируса. Теперь её хотят распространить на всё автономное сообщество. Последнее слово за региональным правительством.
«Мы хотим сделать этот механизм защиты нормой во всех районах, неважно, есть ли возможность держать дистанцию или нет», — заявила советник по вопросам здравоохранения Альба Вергес. Она убеждена в эффективности этой меры для минимизации рисков заражения. Держать дистанцию и мыть руки тоже очень важно, добавила она. «Это меры, которые позволяют нам вести более или менее нормальную жизнь», - объяснила она.
Впрочем, допустимы исключения. Например, маску можно будет не надевать в кругу семьи и при занятиях спортом.Темы: Общество Барселона