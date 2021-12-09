В Кантабрии вводят ковид-сертификаты

Последние новости Испании на русском языке
Власти испанской Кантабрии одобрили введение так называемых «ковид-паспортов» — сертификатов о вакцинации которые потребуются для посещения ряда заведений.
Власти считают эту меру «адекватной, подходящей, необходимой и соразмерной». В частности, ковид-сертификаты будут требовать в местах общественного питания, где высок риск заражения. А также в театрах, цирках, кинотеатрах, на стадионах и т.д.
Ответственные за принятие этих мер чиновники уверены в их необходимости. По их словам, это позволит не закрывать целый ряд заведений в условиях растущей заболеваемости коронавирусом.
Напомним, в последние дни заболеваемость COVID-19 в Испании приблизилась к отметке в 300 случаев на 100 тысяч населения, после которой начинается «опасный» эпидемиологический уровень.