В испанских супермаркетах начали устанавливать светофоры

Сеть супермаркетов Lidl приступила к установке специальных светофоров, которые будут в автоматическом режиме регулировать поток покупателей.
В 300 магазинах такие светофоры уже стоят. А это половина всей испанской сети Lidl. Светофор работает очень просто. Есть всего два варианта: можно заходить и нельзя заходить. Когда загорается красный цвет, нужно стоять и ждать. Когда зелёный — можно заходить.
С того момента, как в Испании был объявлен режим повышенной готовности, компания Lidl вложила уже 23 млн евро в обеспечение безопасности своих сотрудников и клиентов. Стоит отметить, что Lidl внедряет светофоры не только в Испании, но и в других странах: Германии, Португалии, Франции.Темы: Общество