В Испанию возвращаются зимние холода

После нескольких солнечных дней в Испании снова похолодает, предупреждают в государственном метеорологическом агентстве Aemet.

В течение ближайших дней столбики термометров опустятся на 10-15 градусов ниже нормы. Холодать начнёт уже во вторник, особенно заметно это будет в Андалусии, Эстремадуре, Кастилии-ла-Манче и Сеуте. Также изменение погоды почувствуют жители Балеарских островов, где возможны грозы. Снег будет лежать на высоте 2000 метров.

В среду синоптики обещают нестабильную погоду, с дождями во внутренней части Испании, на востоке и на Балеарских островах. Снег будет лежать на высоте 1600-2000 метров.

Значительное похолодание стоит ожидать в четверг. В этот день через Испанию пройдут потоки северного ветра. «Это явление больше характерно для зимы, но также может наблюдаться весной или осенью», - объясняет Самуэль Бьенер, климатолог из Meteored.