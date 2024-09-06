В Испанию устремились подростки из Сенегала и Марокко

Это в два раза больше, чем годом ранее, говорится в докладе Генпрокуратуры, опубликованном в четверг. В основном это подростки из Сенегала и Марокко. И почти все — мужского пола.

Часто нелегалы скрывают свой возраст, потому что несовершеннолетних не депортируют. За год было инициировано 7422 процедуры по установлению возраста. И 2436 оказались совершеннолетними. А 1755 поспешили покинуть центры временного содержания до того, как станут известны результаты.