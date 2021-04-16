В Испании завили об опасности графеновых масок

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Испанское агентство по лекарствам и товарам для здоровья (AEMPS) добивается запрета на продажу защитных масок с графеном из-за возможных рисков для здоровья.
По словам медиков, вдыхаемый графен может быть токсичен для легких. Об этом ранее уже предупреждали эксперты из Канады. Теперь о риске ношения графитовых масок заговорили и в Испании. В частности, за их снятие с продажи выступили власти Страны Басков, Кастилии-и-Леона и Мадрида.
Среди потенциально опасных называют следующие маски:
Также рекомендуется перед покупкой маски проверить, нет ли в ее составе графена (grafeno или graphene).