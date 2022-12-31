В Испании запустили дрон, чтобы выслеживать тех, кто справляет нужду на улице

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Жителям испанского городка Эсиха (провинция Севилья) теперь нужно быть начеку. Местная полиция запустила беспилотник, который будет с воздуха следить, чтобы никто не справлял нужду на улице.
Как только дрон засечёт нарушителя, на место сразу приедет наряд полиции и выпишет штраф. За неделю таким образом полицейские уже поймали 30 человек. В основном на Рождество.
Интересно, что дрон называется «Персей» — в честь героя древнегреческих мифов, который истреблял монстров и обезглавил саму Медузу Горгону, подлетев к ней на крылатых сандалиях. То есть местные власти настроены решительно.