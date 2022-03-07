В Испании запретят детскую рекламу калорийных продуктов 

Министерство потребления Испании опубликовало в понедельник королевский указ, который будет регулировать рекламу калорийных продуктов питания и напитков, направленную на несовершеннолетних.

Указ запрещает рекламировать детям продукты питания и напитки медийным персонам, инфлюенсерам, блогерам, известным спортсменам и т.д. Эта мера призвана снизить нездоровое потребление среди несовершеннолетних. Согласно исследованию Aladino, в Испании 40,6% детей в возрасте от 6 до 9 лет имеют избыточный вес. Ограничения коснутся всех площадок: от телевидения до интернета. Под детьми подразумевается вся аудитория младше 16 лет.

Запрет затрагивает следующие категории продуктов. К первой категории относятся шоколадные и сахаристые кондитерские изделия, энергетические батончики и сладкие начинки, а также десерты. Далее следует группа продуктов питания, в которую входят торты, печенье и другая выпечка. Также нельзя рекламировать соки, энергетические напитки и мороженое. Для остальных категорий продуктов лимит содержания калорийности установлен на каждые 100 грамм.