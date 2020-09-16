В Испании запретили прославление режима Франко

Испания на законодательном уровне запретила любое оправдание и прославление франкизма. Соответствующие требования прописаны в Законе демократической памяти, который приняло правительство страны.
В соответствии с новым законом становится невозможной деятельность организации Фонд Франко, в которую входят 1500 членов. Однако, как сообщают испанские СМИ, у организации есть влиятельные покровители. «Один сеньор нам подарил дом. В прошлом году другой пожертвовал 75 тысяч евро», - рассказал президент фонда Хуан Чичарро.
Он намерен отстаивать в суде право на существование своей организации, а в крайнем случае обещает перенести её деятельность в другую страну. В его распоряжении находится большой архив из 30 тысячи документов, среди которых есть письма от Гитлера и Муссолини.Темы: Общество