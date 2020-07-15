В Испании захватчики жилья пожаловались в полицию на бестактность хозяев

Пять сквоттеров (захватчики жилья, окупас), захватившие жильё в Луго, позвонили в полицию, чтобы пожаловаться на хозяев квартиры. Звонившие рассказали, что те ведут себя бестактно, «побеспокоили их» и что они «напуганы».
Как сообщает издание La Voz de Galicia, квартира в районе А-Милагроса принадлежит пожилой паре (84 и 91 год). Когда в стране объявили карантин, пенсионеры покинули своё жильё и переехали к детям, где и живут до сих пор. Всё это время их жильё пустовало, чем воспользовались сквоттеры.
Внучка хозяев рассказала, что они опасались такого развития событий и предприняли все возможные меры. Соседей попросили присматривать за квартирой. Периодически кто-то из родственников приезжал и проверял, всё ли в порядке. В последний раз — за три дня до заселения сквоттеров.
25 июня один из соседей позвонил и сообщил, что в квартире кто-то есть. Туда сразу приехала внучка хозяев и вызвала полицию. Однако сквоттеры тоже позвонили в полицию. И стражи порядка заставили родственницу хозяев уехать и посоветовали ей ничего не предпринимать.
Однако на следующий день захватчиков жилья всё же выселили. Ими оказались две женщины и трое мужчин в возрасте от 18 до 31 года. Им предъявлены обвинения в краже со взломом. Сообщается, что они устроили в квартире погром. За три дня успели поменять замок, сняли со стен картины, сломали мебель. Кроме того, они завернули в одеяла различные вещи, как будто собирались их унести. Из квартиры исчезли деньги, семейные драгоценности, кожаное пальто, две гитары и лютня.Темы: Общество