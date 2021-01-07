В Испании зафиксирована рекордно низкая температура — минут 34 градуса

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В Каталонии в ночь на 6 января зарегистрирована рекордная низкая для Испании температура за всю историю метеонаблюдений — минус 34,1 градуса по Цельсию. Она зафиксирована на метеорологической станции в провинции Лерида, в Пиренеях, на горе Тук-де-ла-Льянка (высота — 2659 метров).
Предыдущий температурный рекорд был установлен в 1956 году. Тогда столбики термометров показали минус 32 градуса. И было это в этих же местах — в районе озера Хенто.
Специалист государственного метеорологического агентства Aemet Серхи Гонсалес объяснил этот феномен так: «Это явление произошло при ясном небе и почти спокойных ветрах, которые способствовали охлаждению воздуха у поверхности горных склонов. Холодный воздух весит больше и опускается под действием силы тяжести на более низкие участки. В этом районе этот более холодный воздух и скопился».