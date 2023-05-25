В Испании зафиксирован первый в этом году случай бешенства

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Министерство социальной политики, общественного здравоохранения и защиты животных Мелильи подтвердило первый в 2023 году случай бешенства на территории Испании. Больную собаку обнаружили на пляже. Она вела себя агрессивно и успела покусать ещё двух собак.
Испания с 1978 года обладает статусом страны, свободной от бешенства, за исключением случая завоза заболевания из Марокко в 2013 году и спорадических вспышек в автономных городах Сеута и Мелилья, куда вирус проникает из Северной Африки. С учетом специфики этих регионов в них ежегодно проводятся кампании обязательной бесплатной вакцинации и ревакцинации против бешенства, что позволяет поддерживать высокий уровень иммунитета среди домашних животных.