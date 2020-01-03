В Испании задержана мошенница, выдававшая себя за представителя ООН

В Дении (Аликанте) задержана нигерийка, которая выдавала себя за главу представительства "ООН-женщины».
Мошенница собирала деньги якобы для финансирования проектов, связанных с защитой прав женщин. Кроме того, она продавала в Интернете курсы судебных экспертов.
В ООН были в курсе незаконной деятельности нигерийки и обращались к ней с требованием прекратить её, но она игнорировала обращения, продолжала выступать на конференциях, представляясь главой "ООН-женщины». Тогда представители ООН обратились в полицию.Темы: Общество