В Испании задержан работодатель, устраивавший «трудовые марафоны»

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Национальная полиция Испании задержала предпринимателя, которого обвиняют в трудовой эксплуатации сотрудников.
На складе в Бискайе мужчина заставлял своих работников участвовать в «трудовых марафонах» — работать по 26 часов без перерыва (с 7:00 одного дня до 9:00 другого).
Задержание работодателя стало возможным после того, как в полицию Бильбао обратились несколько сотрудников. Они рассказали, что их начальник пользовался тем, что у них не было разрешения на работу в Испании. Поэтому он эксплуатировал их максимально, платя по 5 евро в час.