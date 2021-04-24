В Испании задержан мужчина, заразивший коронавирусом 22 человек

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Национальная полиция Испании задержала 40-летнего мужчину в Манакоре (Балеарские острова), которого обвиняют в умышленном заражении коронавирусом 22 человек. Восемь из них заразились напрямую от него, а потом заразили еще 14 человек.
Несмотря на явные симптомы болезни, и не дождавшись результатов ПЦР-теста, мужчина вышел на работу и посещал фитнес-клуб. С температурой под 40, кашлем и другими признаками болезни он ходил на работу и в спортзал, не обращая внимания на явную обеспокоенность окружающих. Не помогло даже распоряжение начальства. Мужчина демонстративно отказывался от карантина. Когда ситуация в коллективе заметно накалилась, он начал ходить по офису, снимая маску, кашляя на коллег и приговаривая: «Я вас всех заражу коронавирусом». Вскоре пришли результаты ПЦР-теста, которые оказались положительными. Встревоженный коллектив обратился в полицию.
У контактировавших с ним людей взяли тесты на COVID-19. Выяснилось, что на работе он успел заразить пятерых. В спортзале — еще троих. Позже эти люди заразили еще 14 человек, в основном своих родственников, включая троих маленьких детей. Впрочем, пока из 22 пострадавших госпитализация никому не потребовалась.
А мужчина предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью.