В Испании хотят сделать презервативы бесплатными для лиц моложе 25 лет

Государственный секретарь по вопросам равенства и борьбы с гендерным насилием Анхела Родригес заверила, что Министерство по вопросам равенства Испании считает, что противозачаточные средства должны быть бесплатными для лиц моложе 25 лет, как во Франции.

«Один из вопросов, который мы должны обсудить, — это финансирование бесплатных противозачаточных средств для лиц моложе 25 лет. Важно, чтобы в нашей стране начались дебаты по этому поводу», — сказала Родригес в интервью Cadena Ser. Она призвала вдохновляться примером Франции, где молодёжь может получить бесплатные контрацептивы.

Как ожидается, эта инициатива будет включена в новый закон об абортах. Речь идёт о презервативах и противозачаточных таблетках.