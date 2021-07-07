В Испании вышел из-под контроля рост популяции диких кабанов

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В Испании расплодились дикие кабаны. Сейчас их популяция насчитывает более миллиона особей. И хотя официальной статистики нет (сельскохозяйственные организации годами безуспешно обращались в Минсельхоз с просьбой провести перепись), различные фермерские отчеты указывают на стремительное увеличение популяции в последние годы.
Особенно заметно присутствие кабанов стало в период пандемии, когда эти животные спокойно гуляли по опустевшим улицам испанских городов. Фермеры бьют тревогу: кабаны уничтожают посевы и распространяют такие болезни, как туберкулез и африканская чума свиней. В городах кабаны нередко нападают на людей и провоцируют дорожно-транспортные происшествия.
Специалисты предупреждают, что, если сейчас не предпринять никаких мер, то к 2025 году популяция кабанов в Испании может удвоиться. Особенно тревожная ситуация складывается в Арагоне, Каталонии, Наварре и Стране Басков.
В 2018 году была обнародована статистика по диким животным, убитым охотниками на территории страны. Среди прочего, там был указан средний вес животных. В случае с кабаном он составил 52 килограмма, но отдельные особи могут достигать и 200.
Как ранее сообщала noticia.ru, в 2019 году возле Барселоны дикие кабаны напали на четырехлетнего ребенка и загрызли собаку.