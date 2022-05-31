В Испании выбрали лучший гаспачо из супермаркета

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С наступлением летней жары прохладный суп гаспачо становится особенно популярен. Когда нет возможности приготовить его самостоятельно или заказать в ресторане, можно купить гаспачо в магазине. Испанская Организация защиты потребителей (OCU) выбрала лучших производителей.
Лучшие супы выбирали среди 41 претендента, сообщает телеграм-канал "Испания". Первое место занял гаспачо Raf de Santa Teresa. При этом он отличается достаточно высокой ценой — 5,05 евро за литр.
В пятёрку лучших также вошли Gazpacho Tradicional Chef Select de Lidl, Gazpacho Suave de La cocina de Aldi, Gazpacho Alipende de Ahorramás и Gazpacho Suave Al punto de Dia.