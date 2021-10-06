В Испании введут запрет на продажу еды в пластиковой упаковке

Последние новости Испании на русском языке
Испанские магазины с 2023 года больше не смогут продавать продукты, упакованные в пластик, помещённые в целлофановые пакеты и обёрнутые в плёнку.
Исключение составят лишь фрукты и овощи, которые испортятся без такой упаковки (например, те, которые привозят издалека), сообщает «Европульс».
Запрет затронет не только магазины, но и кафе и рестораны – они должны будут сократить использование пластиковых упаковок на 50% к 2025 году.
Городские власти должны будут установить питьевые фонтанчики. Таким образом все меньше людей будут покупать воду в пластиковых бутылках.
Эти меры — часть европейской стратегии борьбы с пластиком. К 2030 году вся пластиковая упаковка в ЕС будет либо перерабатываться, либо использоваться неоднократно.