В Испании уравняют число мужчин и женщин в политике и бизнесе

Власти Испании подсуетились и одобрили в аккурат к 8 марта законопроект, который гарантирует равное представительство мужчин и женщин в политике и бизнесе.

По новым правилам, "ни один пол не будет иметь представительство менее 40% в Совете министров". А «высшие и руководящие органы каждого министерства должны добиться сбалансированного представительства в ближайшие 5 лет».

"В советах директоров листинговых компаний и организаций общественного интереса, в которых работают более 250 человек, оборот которых превышает 50 млн евро или активы которых превышают 43 млн, число женщин не может быть ниже 40% от общего числа членов совета", - пояснили в правительстве.