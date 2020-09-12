В Испании удвоилось число тяжело больных пациентов с коронавирусом

Уже три недели Министерство здравоохранения Испании публикует отчёты о загруженности отделений интенсивной терапии. И если в первый день число тяжёлых пациентов с диагнозом COVID-19 составляло 500 человек, то спустя 21 день (в минувшую пятницу) оно выросло более чем в два раза — до 1200. Похожая динамика наблюдается и в случае с общим числом госпитализированных пациентов с коронавирусом. За три недели оно выросло с 4636 до 8658.
«С конца июля снова пошли госпитализации», - признаёт доктор Карлос Лумбрерас — генеральный секретарь испанской медицинской ассоциации SEMI. Это подтверждает и доктор Мария Крус Мартин Дельгадо, до недавнего времени возглавлявшая Испанское общество интенсивной терапии. «У нас не было пациентов, а с начала августа они постепенно начали появляться», - говорит она.
Как сообщает издание 20minutos со ссылкой на данные Минздрава и других ведомств, Испания с показателем 2,42 на 100 тысяч жителей является абсолютным лидером в Европе по числу пациентов с «ковидом», помещенных в отделения интенсивной терапии. Далее следует Румыния (2,36 пациента на 100 тысяч жителей) и Франция (0,85 на 100 тысяч).Темы: Общество