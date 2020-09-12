В Испании удвоилось число тяжело больных пациентов с коронавирусом

Уже три недели Министерство здравоохранения Испании публикует отчёты о загруженности отделений интенсивной терапии. И если в первый день число тяжёлых пациентов с диагнозом COVID-19 составляло 500 человек, то спустя 21 день (в минувшую пятницу) оно выросло более чем в два раза — до 1200. Похожая динамика наблюдается и в случае с общим числом госпитализированных пациентов с коронавирусом. За три недели оно выросло с 4636 до 8658.