В Испании суточная смертность от коронавируса упала до месячного минимума

Число умерших от коронавируса в Испании за минувшие сутки составило 410 человек. Это самый низкий показатель за последний месяц. 22 марта суточная смертность составляла 394 жертвы. По сравнению с данными, озвученными в субботу, этот показатель упал на 155 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.
Всего от COVID-19 в Испании скончались уже 20 453 человека. Общее число заражённых составило 195 944 — на 4 218 больше, чем накануне. Победили болезнь 77 357 пациентов.
Почти 90% всех жертв коронавируса в Испании были старше 70 лет.Темы: Общество