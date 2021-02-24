В Испании снесли последний памятник диктатору Франко

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Последняя статуя генерала Франсиско Франко в Испании была убрана после того, как анклав Мелилья проголосовал за снос памятника фашистскому диктатору.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC, статуя стояла в въезда в город. Элена Фернандес Тревино, член Ассамблеи Мелильи, назвала демонтаж статуи Франко в анклаве "историческим днем". Только одна партия выступила против сноса статуи. Члены партии Vox выступали против его сноса, утверждая, что статуя, установленная в 1978 году, увековечивает роль Франко как командира Испанского легиона в Рифской войне, которую Испания вела в 1920-х годах против берберских племен в Марокко.
В 2007 году был принят закон об исторической памяти, согласно которому символы диктатуры Франко должны быть постепенно уничтожены.