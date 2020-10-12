В Испании скромно отметили национальный праздник

День Испании прошёл в этом году без полномасштабного военного парада, но со скромной церемонией возле Королевского дворца. В этом году список гостей на мероприятие под председательством короля Фелипе серьезно сократили, чтобы уменьшить риски заражения коронавирусом.
Между тем ультраправые из испанской партии Vox устроили в понедельник акцию в центре Мадрида в формате «автомитинга» (нужно размахивать флагом и погромче сигналить). Автомобилисты протестовали против режима ЧП, введённого в столице из-за ковида. Акцию приурочили к Национальному дню Испании. «Давайте сделаем национальный праздник криком свободы», - призвали в Vox.
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