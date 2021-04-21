В Испании резко упала смертность на дорогах

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Испания заняла в 2020 году четвертое место в Европе среди стран, где больше всего снизилась смертность на дорогах. Из-за ограниченной мобильности граждан число смертельных ДТП в Испании сократилось на 21%. Больше этот показатель снизился только в Бельгии, Болгарии и Дании.
Между тем, Евросоюз не достиг своей цели по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях на 50% с 2010 по 2020 год. При этом в Испании за этот период показатель снизился на 44%. А лидирует Греция, там смертность на дорогах упала на 54%.