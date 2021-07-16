В Испании работодателей ждут штрафы до 7500 евро за плохие условия для удалённых сотрудников

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В Испании с понедельника вступает в силу новый закон о дистанционной работе. Он регулирует порядок работы удалённых сотрудников и устанавливает определённую ответственность для работодателей. Закон разработали и приняли в разгар первой волны коронавируса, когда переход испанских работников на удалёнку стал массовым.
В законе, в частности, предусмотрены санкции для работодателей, которые не обеспечивают своих удалённых сотрудников всем необходимым для работы, например, компьютером и доступом в Интернет, сообщает телеграм-канал "Испания". Штраф за такое нарушение может достигать 7500 евро.
При этом, несмотря на то, что новый закон вступает в силу уже в понедельник, штрафы начнут выписывать только с 1 октября. Работодателям и их сотрудникам дали время на адаптацию.