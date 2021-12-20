В Испании привили уже каждого двадцатого ребёнка в возрасте от 5 до 11 лет

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За первые три дня кампании по детской вакцинации от коронавируса в Испании привили 5% детей в возрастной группе от 5 до 11 лет. Об этом сообщил председатель правительства Педро Санчес.
Премьер считает именно эту возрастную группу приоритетной в рамках общенациональной кампании по вакцинации населения против COVID-19.
Вакцинация детей в Испании началась в минувшую среду. Детей прививают двумя дозами, объём которых отличается от взрослых. Между уколами должно пройти два месяца.