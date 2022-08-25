 В Испании применили эвтаназию к заключённому

Испанские власти 23 августа применили эвтаназию к мужчине, который выстрелил и ранил четырех человек в декабре и впоследствии был ранен сам серьезно ранен в перестрелке с полицией. Его парализовало и он умолял позволить ему умереть, пишет CNN. Суды разрешили смерть этого человека.

Бывший охранник Эуген Сабау, 46 лет, выстрелил в троих своих коллег, в том числе женщину, в фирме охранных услуг, где он работал, в северо-восточном городе Таррагона, а затем ранил полицейского, убегая.

Сабау скончался во вторник в 18:30 по местному времени. Тюремные власти адвокат Сабау не дали комментариев.

Испания легализовала эвтаназию чуть больше года назад.

Источник: МК