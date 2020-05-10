В Испании появилось приложение для взаимодействия соседей на карантине

Компания Innomads, специализирующаяся на недвижимости, разработала приложение Mr Neiborhú. Оно создано для жителей одного дома или района, сидящих на карантине.
Приложение не только помогает им общаться, но упрощает решение текущих вопросов, связанных с их общим местом проживания, позволяет живущим поблизости людям помогать друг другу. А в сентябре функционал будет расширен и с помощью приложения можно будет получать оперативную информацию и сообщать о чрезвычайных происшествиях и авариях, а также устраивать виртуальные собрания собственников жилья и голосования по самым разным вопросам. Планируется также подключить к приложению близлежащие магазины и рестораны. Можно будет, например, заказать еду или забронировать столик.
«Мы хотим внести свой вклад с помощью нашей технологии в общую борьбу с пандемией, которую ведут люди, сидящие по своим домам. Хотим, чтобы они могли помогать друг другу. Но мы хотим пойти ещё дальше. И сделать так, чтобы можно было делиться индивидуальными и коллективными ресурсами, чтобы делать жизнь общества лучше», — объясняет генеральный директор Innomads Мирея Гарсия Рока.
Приложение можно установить бесплатно как для Apple, так и для Android. Пока оно работает в Барселоне, но вскоре будут подключены Мадрид, Сарагоса и Валенсия.Темы: Общество